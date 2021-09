Inno4wood-Hackathon: Im Team zur Innovation

Inno4wood veranstaltet am 15. und 16. Oktober an der Hochschule in Kempten einen Hackathon unter dem Titel »Holz macht digital«. Bei einem Hackathon beantworten die Teilnehmer ganz alltägliche Fragen aus ihrem beruflichen Umfeld mit ganz praktischen Lösungen. Die Teilnehmer arbeiten in Teams aus unterschiedlichsten Gewerken rund um das Thema Holz. Digitale Macher, Coder und Web-Experten ergänzen die Teams.

Beim Ideenworkshop zu Beginn des Hackathons werden eingereichte Projektideen diskutiert und weitere gemeinsam generiert. Wenn du eine konkrete Hacking-Idee hast, kannst du dir im Workshop erste Feedbacks holen und nach Mitstreitern für dein Projekt suchen.

Anmeldungen für die Veranstaltung sind über die Webseite des Holzforum Allgäu möglich.

Inno4wood ist ein Zusammenschluss derCluster-Initiative Forst und Holz in Bayern, des Holzforum Allgäu, des Vereins proHolz Tirol und der Universität Innsbruck. Gemeinsam will man Innovationen in der Forst- und Holzbranche fördern.

Mehr Branchennews…