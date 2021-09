Rampa baut Firmensitz in Büchen

Mittelständler Rampa hat in Büchen in Schleswig-Holstein den Grundstein für seinen zukünftigen Firmensitz gelegt. Neben der Schaffung von knapp 6.000 m² Büro- und Produktionsflächen sollen durch das Neubauprojekt die aktuellen Anforderungen an ein kreatives Arbeitsumfeld, an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und an eine erlebbare Gemeinschaft erfüllt werden, teilt dar Hersteller von Verbindungsmitteln mit.

An der Veranstaltung nahm auch die Inhaberfamilie teil. Kristina Brügmann: »Ich möchte die dazugewonnene Flexibilität und Reaktionsfähigkeit aufrechterhalten und Rampas Weg in eine moderne Zukunft ebnen. Themen wie agiles Arbeiten auf hohem Niveau, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und gelebte Nachhaltigkeit sollen bei der Umsetzung im Vordergrund stehen.«

In der Grundsteinrolle, die Brügmann an das ausführende Hochbauunternehmen übergab, befinden sich Münzen aus einer Vielzahl von Ländern, zu denen geschäftliche Beziehungen bestehen. Das sind über 140 Länder weltweit.

Am neuen Firmensitz bietet Rampa den Mitarbeitenden zukünftig nicht nur ein digitales, sondern auch ein persönliches Betreuungsangebot für Kinder an. Um zusätzliche Unterstützung und Entlastung zu bieten, richtet das Unternehmen in dem geplanten Gebäude einen Betriebskindergarten ein.

Die moderne IT-Ausstattung und die Erfahrungen des Unternehmens im Bereich des mobilen Arbeitens sollen zudem genutzt werden, um Interessenten aus Büchen und Umgebung zukünftig Coworking-Spaces anzubieten.

Das Gebäude wird als eines der ersten Gewerbeimmobilien in Norddeutschland die Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude in Nichtwohnungsgebäudebereichen erfüllen. Neben den bereits bestehenden Maßnahmen sollen zudem zusätzliche Schritte realisiert werden, um den Einsatz von fossilen Brennstoffen weiter stark zu reduzieren.

