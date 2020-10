Homag übernimmt System TM aus Dänemark

Die Homag Group verstärkt ihre Aktivitäten im neuen Marktsegment Bauelemente-Lösungen durch den Erwerb von 80% der Anteile am dänischen Engineering- und Fertigungsunternehmen System TM A/S. System TM ist ein führender Anbieter von Optimierungs- und Systemlösungen für die holzbearbeitende Industrie. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 130 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von ca. 30 Millionen Euro.

Neben der Konzentration auf die Möbelbranche wird innerhalb der Homag Group ein neues Geschäftsfeld „Construction Elements Solutions“ geschaffen. In diesem neuen Geschäftsfeld werden die Massivholz-, Produktions- und Verarbeitungstechnik sowie die bestehenden Aktivitäten um die Marke Weinmann zusammengefasst. Bereits Anfang des Jahres hat HOMAG seine Beteiligung an Weinmann auf 100 Prozent aufgestockt.

Pekka Paasivaara, Vorstandsvorsitzender der Homag Group: „Wir wollen Systemlieferant für die gesamte Prozesskette im Bereich der Bauelemente, inklusive z.B. des Brettsperrholzes (Cross-Laminated Timber, CLT), werden und damit in diesem Segment weiter wachsen. Wir befinden uns bereits in einer guten Ausgangsposition. Mit System TM gewinnen wir einen erfahrenen, führenden Hersteller mit High-End-Produkten und hoher Reputation in der Projektabwicklung hinzu“.

Markus Vöge, Executive Vice President Vertrieb und Marketing der Homag Group: „Die Geschäftsmodelle von System TM und Weinmann unterstützen die strategischen Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz können wir umweltfreundliche, qualitativ hochwertige Gebäude und ein gesundes Wohnumfeld erreichen. Die strategische Partnerschaft mit Hundegger, die 2019 begonnen wurde, bleibt ein wichtiger Bestandteil unseres neuen Geschäftsfeldes“.

Jan J. Samuelsen, CEO von System TM: „Die Firmengründer und ehemaligen Mehrheitsaktionäre, Poul und Ingrid Thøgersen, haben beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in den Ruhestand zu treten und das Eigentum an neue Aktionäre zu übertragen, die an die Geschäftsphilosophie von System TM glauben und die positive Entwicklung des Unternehmens weiterhin unterstützen. Homag ist für uns der ideale Partner, denn neben unserem bestehenden Geschäft mit Kapp- und Keilzinkenlösungen können wir damit auch in den Bereich Brettsperrholz expandieren. Wir sehen in diesem Geschäftsfeld ein gutes Wachstumspotenzial. Die neue Aufstellung ist für uns ein logischer Schritt, da wir in Nordamerika bereits sehr erfolgreich mit Homag zusammenarbeiten“.

Homag erwartet durch das neue Geschäftsfeld ein Wachstums-Potenzial von einem zweistelligen Millionen-Euro-Betrag auf einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Zusätzliche Synergien werden sowohl im technologischen Bereich als auch im Einkauf erwartet.