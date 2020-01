Gesamt-Verkaufsleiter Vertrieb beim Möbelzulieferer Häfele ist seit Beginn des Jahres der 42-jährige Nikolas Bransch. Er zeichnet neben seiner Funktion als Vertriebsleiter Industrie, die er seit vier Jahren innehat, nun auch für den gesamten Verkauf Inland verantwortlich.

Bransch gilt als ausgewiesener Kenner der Branche mit Erfahrung in verschiedenen leitenden Vertriebsfunktionen in Industrie und Handwerk, im Handel, im Objekt und bei Verbänden sowie im Online-Handel und bei Fragen rund um die Digitalisierung. Seit 2015 hat er die Industriedivision von Häfele mit ihren Eigensortimenten als Vertriebsleiter mit aufgebaut und weiterentwickelt.

Der bisherige, langjährige Verkaufsleiter Inland, Klaus Schwager, feiert in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag. Er verantwortet zukünftig Vertriebsprojekte bei der Häfele Produktionstochter Anton Schneider in Jettingen bei Nagold.

In der Möbelbranche ist ein Zusammenwachsen von Industrie und Handwerk zu beobachten. Klare Grenzen gibt es nicht mehr. Zahlreiche Handwerksbetriebe industrialisieren sich immer mehr und produzieren in Kleinserien, während sich die Möbelindustrie immer mehr in Richtung individueller kleinerer Serien bis hin zur Losgröße 1 speziell für das Objektgeschäft entwickelt. »Eine Bündelung der Vertriebskompetenz unter einem Dach ist angesichts dieser Entwicklung im Interesse unserer Kunden aus beiden Branchen ein Gebot der Stunde«, sagt Unternehmensleiterin Sibylle Thierer.

28. Januar 2020