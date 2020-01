Vom 4. bis 6. Februar 2020 findet im Messezentrum Bad Salzuflen die ZOW, die Zuliefermesse für Möbelindustrie und Innenausbau, statt. Die Zulieferer und Dienstleister treffen dann auf die Akteure aus der Möbelindustrie, der Architektur und dem Tischlerhandwerk.

Die ZOW – Zuliefermesse für Möbelindustrie und Innenausbau ist eine Kommunikationsplattform, auf der gleichermaßen für die kommende Ordersaison präsentiert als auch für die nächsten Jahre vorgedacht wird. Ähnlich einer Manufaktur oder beim Prototyping bleiben Zeit und Raum für den Austausch zwischen Kunden und Entwicklern, um neue Pfade zu beschreiten oder um mutige Ideen in erste Formen zu gießen. Vom 4. bis 6. Februar 2020 finden daher alle Wertschöpfungspartner der Möbelbranche auf Augenhöhe zusammen – Zulieferer und Dienstleister treffen dann auf Akteure aus der Küchen-, Polster-, Wohn-, Schlaf- und Büromöbelfertigung, aus Innenausbau und -architektur, dem Tischlerhandwerk, Schiffs- und Caravanbau.

Tiny und Shared Spaces

Auf einer Sonderfläche präsentiert Designerin und Trendscout Katrin de Louw Szenarien, die Impulse für die »Tiny und Shared Spaces« geben. Auf kleinem Raum haben so Lennart, ein 30-jähriger Berufspendler, und die verwitwete Elisabeth, Rentnerin und Wohnungseigentümerin, ihr bezahlbares Heim gefunden, pflegen Sozialkontakte und genießen die Vorzüge urbaner Lebensräume. Mit weiteren Bewohnern nutzen beide gemeinsam Co-Joining Spaces – als geteilte, also »shared« Out- und Indoor-Flächen zum Relaxen, Arbeiten, Kochen und Speisen. Das gut 15 m² große, von Lennart angemietete Apartment ist geprägt von verbauten Möbeln, die die Raumnutzung optimieren. Polster- und Kastenmöbel sind ebenso verschmolzen wie Küche und Arbeitsplatz. Unterschiedliche Lichtszenen wandeln den Raum nach Bedarf und Stimmung. Die kleine Wohnung ist IT-seitig aufgerüstet, Multifunktionalität steht im Fokus.

Treffpunkt Bad Salzuflen

105 Aussteller aus den Bereichen »Materials & Nature«, »Function & Components«, »Textiles & Machinery« werden sich auf der ZOW 2020 in Bad Salzuflen präsentieren. Bei der letzten Veranstaltung in 2018 gab es, wie der Messeveranstalter, die Koelnmesse, mitteilt, 188 Aussteller, eine Bruttoausstellungsfläche von 12 000 m² sowie 3945 Besucher. 19 Prozent der Messebesucher und 32 Prozent der Aussteller kamen aus dem Ausland. –GM

Steckbrief Wann: Dienstag, 4. bis Donnerstag, 6. Februar 2020 Wo: Messezentrum Bad Salzuflen Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr, am 6. Februar von 9 bis 17 Uhr Eintrittskarten: Kostenlose Tickets sind online erhältlich unter www.zow.de

28. Januar 2020