Nachdem zuletzt das Schubkastensystem »Vionaro« mit dem »Red Dot Award« geehrt wurde, erhält Grass die Auszeichnung in diesem Jahr in der Kategorie „Product Design“ für das neue Klappensystem »Kinvaro T-Slim«. Damit gewinnt das österreichische Unternehmen den renommierten Designpreis bereits zum fünften Mal.

Der sehr dünne Klappenbeschlag »Kinvaro T-Slim« fügt sich nahezu unsichtbar in das Möbelstück ein, eröffnet so neue Möglichkeiten für den Oberschrank und bietet Möbeldesignern und Konstrukteuren maximale Flexibilität. Neben dem ästhetischen Plus bringt die Reduktion einen weiteren Nutzen: Das Klappen-System braucht nur wenig Platz, sodass der vorhandene Stauraum optimal genutzt werden kann.