Stabwechsel bei German Windows

Mit Wirkung zum 7. Mai hat German-Windows-Firmengründer Manfred Frechen (66) die Geschäftsführung vollständig an den bisherigen kaufmännischen Leiter Helmut Paß (58) übergeben. Dieser ist bereits seit 1991 für German Windows tätig, welches damals noch unter dem Namen »Athleticos« auf dem Markt agierte. Seit 1997 hat Helmut Paß Prokura inne. Er verantwortete zudem lange Zeit alle vertrieblichen und kaufmännischen Prozesse.

Mit der Berufung demonstriert German Windows auch die eigene Identität als Familienunternehmen: So gilt Paß nicht nur als ausgewiesener Branchen-Experte, er ist auch der Schwager von Firmeninhaber Frechen. »Ich weiß unser Unternehmen und unsere Kunden bei ihm daher in sehr guten Händen«, erklärt Frechen. Während sich dieser nach 37 Jahren bei German Windows dem Ruhestand zuwendet, hat der Nachfolger ehrgeizige Pläne: »Wir setzen weiter auf gesundes, strategisches Wachstum«, so Paß.

Mehr Branchennews…