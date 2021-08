5. Holzanatomisches Kolloquium

Am 9. und 10. September veranstalten das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) gemeinsam mit der Professur für Holztechnik und Faserwerkstofftechnik der TU Dresden das 5. Holzanatomische Kolloquium. Aufgrund der niedrigen Inzidenzen sind die Veranstalter weiter optimistisch, das Treffen in Präsenz abhalten zu können. Sie bieten aber auch erstmalig die Möglichkeit, in einer hybriden Form online dabei zu sein.

Die Holzanatomie als eine sehr alte Teildisziplin der biologischen Naturwissenschaften bietet auch heute noch großes Potenzial. Moderne Anwendungsbereiche sind Strukturanalytik, Nanotechnologie, Materialwissenschaften oder Bionik. Im diesjährigen Programm stehen Vorträge zu Themen wie angewandte Holzanatomie, Holzartenbestimmung und funktionelle, holzbasierte Materialien.

Anmeldungen sind bis zum 30. August per Online-Formular unter www.ihd-dresden.de (Menü Veranstaltungen) möglich. Dort findet sich auch das komplette Veranstaltungsprogramm.

