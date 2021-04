Führungstrio für Simonswerk

Simonswerk-Geschäftsführer Michael Meier, seit 1997 verantwortlich für Vertrieb, Marketing, Finanzen sowie Forschung & Entwicklung, geht zum 30. Juni 2021 in den Ruhestand und übergibt an seine Nachfolger David Bannas und Rolf Thöne. Bannas verantwortet zukünftig die Bereiche Finanzen, Personal und IT und war in den letzten fünf Jahren bei der Thyssen’schen Handelsgesellschaft mbH in Mülheim a. d. Ruhr, Mehrheitsgesellschafterin von Simonswerk, für den Bereich Unternehmensentwicklung / M&A verantwortlich. Thöne hat als weiterer Geschäftsführer zukünftig die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb, Marketing sowie Forschung & Entwicklung. Sie bilden zusammen mit Dr. Frank Remy, seit 2017 Geschäftsführer für den Bereich Technik, das neue Spitzenteam bei Simonswerk.

Aufgrund des starken und erfolgreichen Wachstums der Simonswerk Group in den letzten Jahren, insbesondere im internationalen Geschäft, der Erweiterung des Produktangebotes und den damit zunehmenden, komplexeren Anforderungen haben die Gesellschafter beschlossen, die Führung von Simonswerk auf nunmehr drei Geschäftsführer zu verteilen.