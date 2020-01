Die Fenster-Fachtagung am 19. Februar 2020 im Rahmen der Bautec in Berlin behandelt Themen rund um den Glasanschluss am Holzrahmen. Sie wird von der Fachberatung Holz veranstaltet und vom Bundesverband ProHolzfenster (BPH) unterstützt, der auch die Moderation übernimmt.

In den praxisnahen Referaten der Experten geht es um das Kleben und Dichten von Fenstern, um plastische Dichtstoffe für Verglasungen, um die Frage, welcher Fensterkitt welche Vorteile bietet und auch Holz-Glas-Verbundsysteme werden angesprochen. Ein weiteres Thema ist die Holzfensterreparatur mit elastischen Epoxidharzen.

Aktuelles zu Normen und Regeln im Fensterbau, auch zur DIN 18008, vermittelt Ralf Spiekers von Tischler Schreiner Deutschland. BPH-Geschäftsführer Heinz Blumenstein wird die Veranstaltung moderieren.

Die Bautec (18. bis 21. Februar), Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik, zählt zu Deutschlands wichtigsten Baufachmessen. Schwerpunktthemen sind 2020 Innovation, Bildung und Effizienz.

Unter www.fachberatung-holz.com gibt es detaillierte Informationen zum Programm und die Anmeldeunterlagen.

7. Januar 2020