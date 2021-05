Auf absehbare Zeit wird es keine einheitlichen europäischen Regeln für alle Brandschutzabschlüsse geben, ein wahrer »Vorschriftendschungel« ist die Folge. Diesen will das IFT-Brandschutzforum am 16. und 17. Juni 2021 per Online-LIvestream lichten und erklärt die wichtigsten Aspekte rund um Nachweise, Zulassungen, CE-Zeichen, WPK etc..Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den neben Deutschland lukrativen Märkten Schweiz, Österreich und UK. Interessante Einblicke in den umfangreichen Erfahrungsschatz derIFT-Experten geben wertvolle Tipps für die tägliche betriebliche Praxis in Bezug auf die Prüfung, Zertifizierung und Fremdüberwachung von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen.

Infos, Programm und Anmeldung unter https://www.ift-rosenheim.de/web/ift-brandschutzforum/startseite