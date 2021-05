Anlässlich der Eröffnung des neuen Schall- und Fassadenlabors lädt das IFT Rosenheim am 10. Juni zum »Rosenheimer Online-Dialog Bauakustik + Fassade« ein. Neben Einblicken in die Eröffnung gehen die Experten des IFT in zwei Breakout-Sessions auf die Besonderheiten des neuen Prüfstandorts und die damit verbundenen Prüfmöglichkeiten ein:

In der Breakout-Session »Schall« erläutern Dr. Joachim Hessinger und Andreas Preuss die Besonderheiten komplexer Schallprüfungen am neuen Standort und welche Vorteile Kunden davon haben.

In der Breakout-Session »Fassade« zeigen Dirk Köberle und Stephan Lechner schnelle und flexible Prüfmöglichkeiten für Objektprüfungen und die dahinter liegende Messtechnik.

Prof. Jörn P. Lass berichtet in einem Impulsvortrag über Fenster, Türen, Tore und Fassaden im internationalen Umfeld.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Infos und Anmeldung unter www.rosenheimer-online-dialog.de/programm-bauakustik-fassade/