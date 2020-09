Basys – Bartels Systembeschläge aus Kalletal feiert vom 14. bis 27. September 2020 mit einer eigenen »Digital Expo« Premiere. In der aktuellen Situation will die Teilnahme an Präsenzmessen gut überlegt sein, aber: „Wir wollen natürlich trotzdem mit unseren Kunden in Kontakt bleiben und auch neue Kunden gewinnen – wie auf jeder Präsenzmesse“, sagt Geschäftsführer Jürgen Bartels.

Auf der »Digital Expo« können sich Nutzer intuitiv auf dem digitalen Messestand bewegen und sich kurzweilig über die Neuheiten des Baubeschlagherstellers informieren. Zu jedem Produkt stehen Text- und Bildmaterial bereit sowie animierte 3D-CAD-Grafiken. Im Video erklärt ein Mitarbeiter das Produkt. Die Videolänge beträgt im Durchschnitt 1,5 Minuten; kein Video dauert länger als drei Minuten.

Besonderes Highlight der digitalen Messe bilden die Live-Chats, jeweils dienstags und donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr. Mit dem Klick auf die Sprechblase rechts unten gelangt der Besucher in den direkten Dialog mit Geschäftsführer Jürgen Bartels – wahlweise per Text, Telefon oder Video. Auch das Teilen des Bildschirms ist möglich, um gemeinsam über den Messestand gehen zu können.

Der Besuch der »Digital Expo« von BaSys ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.

Registrierung unter https://basys.expo.enra.app