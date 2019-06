Der Spezialist für Küchenarbeitsplatten Lechner befasst sich auch mit dem Raum über der Platte. Mit Lechners patentierten Wechselrahmen Switchy für Rückwände aus Glas in der Mulde zwischen Küchenarbeitsplatte und Oberschrank haben die Nutzer der Küche die Möglichkeit, diesen wichtigen Wohnraum mit neuen Motiven oder Dekoren immer wieder neu zu gestalten. Die mit ferngesteuerten LEDs hinterleuchtete Küchenrückwand lässt sich wie ein Glaswechselrahmen nutzten. Wenn der Wunsch nach etwas Neuem aufkommt, ist das Motiv mithilfe eines Saughebers im Handumdrehen ausgetauscht. Diese Vorteile erkannte auch die Jury des BMK-Innovationspreises und vergab den dritten Platz in der Kategorie Küchenzubehör an Lechner. Dieser Preis prämiert innovative Produkte, die sich in den vergangenen zwei Jahren besonders eindrucksvoll im Fachhandel bewährt haben.

Lechner GmbH

www.mylechner.de