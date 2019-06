Wer sich am Herd für einen Downdraft- beziehungsweise Muldenlüfter in Verbindung mit einer Umluftlösung entscheidet, braucht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden im Möbelkorpus nun nicht mehr in Kauf zu nehmen. Die auf der LivingKitchen 2019 in Köln vorgestellte Filterbox Compair Greenflow leitet den Kochdunst sicher aus dem Schrank heraus. Sie lässt sich in der benötigten Anzahl im Sockelbereich aller gängigen Korpusse montieren und ist auch mit integriertem Sockelfuß erhältlich. Für eine hervorragende Geruchsreduzierung sorgen wasserabweisende Aktivkohlefilter in gekrümmter Omega-Form. Erst kürzlich ist Naber für dieses modulare Umluftfiltersystem zum Winner der Iconic Awards 2019 Innovative Interior in der Kategorie Küche und Haushalt gekürt worden.

