Der Dämmstoffhersteller Joma hat mit dem Thermoboden ein Spezialprodukt zur Dämmung der obersten Geschossdecke entwickelt. Der mit Melaminharz beschichtete Boden ist in den Wärmeleitfähigkeitsstufen 034 und 032 sowie in Stärken von 115 bis 295 mm erhältlich. Ein Nut- und Federsystem vergrößert die Leimfläche des Bodens im Verbindungsbereich und sorgt für kraftschlüssige Verlegung.

Ein Luftkanalsystem mit diffundierender Wirkung leitet Feuchtigkeit aus der Bausubstanz ab. Dieser Effekt ist bestätigt durch ein Gutachten von Prof. Dr.-Ing. Wolfgang M. Willems von der Fakultät für Bauwesen an der Technischen Universität Dortmund. Durch die Diffusionskanäle kann der Verarbeiter auf eine Dampfsperre verzichten, darüber hinaus lassen sich durch die unteren Kanäle kleine Bodenunebenheiten ausgleichen.

Joma Dämmstoffwerk GmbH

87752 Holzgünz

Tel.: (08393) 78-0, Fax: -15

www.thermoboden.com