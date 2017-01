Verbände informieren über Zielmarkt Indien

Wird Indien zu einer Absatzregion für westliches Interieur wie Küchen, Wohnmöbel, Wohnungsausstattungen? Um zu dieser Frage einen objektiven Überblick zu geben, hat der Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller EPLF gemeinsam mit den Verbänden der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen und dem MMFA für den 24. Januar 2017 in Herford eine Informationsveranstaltung vorbereitet. Sylvia Khan, Herausgeberin von Index Media Pvt. Ltd., Mumbai, und Dirk Matter von der Indisch-Deutsche Außenhandelskammer in Düsseldorf referieren zur wirtschaftlichen Entwicklung Indiens und zeigen Exportchancen und -hindernisse auf.

In Indien leben derzeit 1,3 Milliarden Menschen auf einer Fläche, die neun Mal so groß ist wie Deutschland. Das Brutto-Inlandsprodukt beträgt rund zwei Drittel von dem der Bundesrepublik. Seit 2014 verzeichnet das Indien jährliche Wachstumsraten von über 7 Prozent.