Team 7 eröffnet Flagshipstore in Stuttgart

Bei der Eröffnung des Team7-Stores in der Stuttgarter City: (v. l.) Andreas Wilhelm, Dr. Georg Emprechtinger und Henning Petersen, Storeleiter in Stuttgart Team 7

Ab sofort werden die Naturholzmöbel von Team 7 auch in zentraler Lage in Stuttgart präsentiert. Der neue Flagshipstore des österreichischen Möbelherstellers hat Ende November in der Friedrichstraße 16 erstmals seine Pforten geöffnet. Auf 700 Quadratmetern zelebriert der Naturholzspezialist hier seine Möbel-Kompetenz und lädt die Besucher in eine Welt der Sinne ein.

»Hier in Stuttgart haben wir an einem traditionsreichen Standort für nachhaltige Möbel einen großartigen Store konzipiert«, bilanziert Dr. Georg Emprechtinger, Eigentümer von Team 7. Das Feedback der geladenen Gäste sei durchgehend positiv gewesen. Die Besucher seien von der Präsentation der Möbel, aber auch von den Produkten sehr angetan gewesen, so Emprechtinger weiter.

Mit der Neueröffnung in Stuttgart wächst die Anzahl der Flagshipstores des Global Players in Österreich und Deutschland bereits auf zehn heran.