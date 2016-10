Sortimo und Gruau wachsen enger zusammem

Fahrzeugeinrichter Sortimo und Karosseriebauer Gruau wollen im deutschsprachigen Raum künftig enger zusammenarbeiten. Im Laufe des kommenden Jahres wird eine Integration der Gruau-Produkte bei Sortimo in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden. Die neue gemeinsame Produktlinie wird in das Produktportfolio von Sortimo aufgenommen.

Das erste Konzept, die ProCargo Box, ist ein Kofferaufbau des Karosseriebauers Gruau mit Komponenten von Sortimo und somit eine multifunktionale Cargolösung für Transporter, die sich nahtlos in das Sortimo Ecosystem integriert. Durch die Zusammenarbeit werden produkt- und systemübergreifende Lösungen entwickel. Die ProCargo Box ist mit dem ProSafe Ladungssicherungssystem versehen und kann durch die flexiblen Einrichtungssysteme ergänzt und erweitert werden.

Sortimo Frankreich und Gruau, einer der weltweit größten Karosseriebauer, sind im Januar 2016 zu einem Unternehmen zusammengewachsen. Beide Unternehmen sind mit 50 Prozent an dem Joint Venture »Sortimo by Gruau« beteiligt. Auch in Deutschland kooperieren die Unternehmen eng miteinander. Ein gemeinsames Konzept wird auf der IAA Nutzfahrzeuge auf dem Sortimo-Stand in Halle 13, C40 präsentiert.