Pfleiderer baut Lackkompetenz weiter aus

Mit neuer Lackiertechnik will Pfleiderer hochwertige Highgloss-Oberflächen auf Plattenwerkstoffen zukünftig auch in einer Breite von 2.100 mm anbieten Pfleiderer

In einer engen Kooperation mit dem Lack- und Klebstoffspezialist Kleiberit entwickelt Pfleiderer derzeit eine Lackieranlage, mit der sich Holzwerkstoffträger, Hockdruckschichtstoffe und Compactplatten in einer Breite von 2.100 mm lackieren lassen. Die entwickelte Maschinenkonfiguration ist im Markt bisher einmalig und soll im vierten Quartal dieses Jahres am Pfleiderer-Standort in Leutkirch in Betrieb gehen. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund zwölf Millionen Euro.

»Der Einstieg in die Lacktechnologie eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten. Deshalb ist dies für uns erst der Anfang einer langfristig angelegten Innovationsphase«, kündigt Michael Scheller, der bei Pfleiderer für das Produktmanagement und Forschung und Entwicklung zuständig ist.

In den letzten Wochen hat DekoraPUR eine Tochterfirma von Kleiberit umfangreiche Umbaumaßnahmen an der bestehenden Linie in Leutkirch vorgenommen.