Oknoplast intensiviert Vertrieb in Süddeutschland

Oknoplast Deutschland verstärkt sein Engagement in Süddeutschland. Seit 1. Juli ergänzt Christian Laufer als neuer Gebietsverkaufsleiter für Bayern das Vertriebsnetz. Damit setzt das Unternehmen seine personelle und zugleich räumliche Vergrößerung fort und will so an das Umsatzwachstum der letzten Jahre anknüpfen.

Der 37-Jährige Laufer besitzt 20 Jahre Berufserfahrung bei bekannten Unternehmen wie Hocoplast, Unilux, Aldra und Weru. »Ich freue mich auf die Herausforderung, in einem dynamisch wachsenden Unternehmen mit einem tollen Team neue Geschäftspartnerschaften aufzubauen und bestehende weiter auszubauen«, sagt Laufer zu seinen künftigen Aufgaben.

»Nachdem wir erfolgreich in Mittel- und Norddeutschland etabliert sind, gehen wir nun den süddeutschen Raum, speziell Bayern, an«, sagt Jens Eberhard, Marktdirektor bei Oknoplast Deutschland.

Das internationale Familienunternehmen mit Hauptsitz in Polen legt, nach eigenen Aussagen, Wert auf die Nähe zu seinen Kunden und verfügt hierzulande über eine eigene Niederlassung im westfälischen Ibbenbüren. Das Unternehmen verfolgt eine Dreimarken-Strategie mit Produkten von Oknoplast, Aluhaus und WnD unter dem Dach der Gruppe.