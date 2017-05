Glunz wird Sonae Arauco Deutschland

Der Name Glunz, der in Deutschland seit 1932 mit Holzwerkstoffprodukten verbunden ist, verschwindet endgültig aus den Produktkatalogen. Grund: Sonae Indústria und Arauco wollen die deutschen Werke stärker in die Marken- und Wachstumsstrategie ihres Joint Ventures Sonae Arauco einbinden.

Der südamerikanische Arauco-Konzern und Sonae Indústria hatten 2016 Teile ihrer Aktivitäten und Finanzen zusammengeführt und unter dem Namen Sonae Arauco S.A. ein 50/50-Joint-Venture gegründet. Die Glunz AG aus Meppen, die bisher zu Sonae Indústria gehörte, wird nun stärker in die globale Marken- und Wachstumsstrategie des so entstandenen Holzwerkstoffkonzerns eingebunden und künftig unter dem Namen Sonae Arauco Deutschland firmieren.

Mit mehr als 20 Werken in acht Ländern auf zwei Kontinenten sowie mehr als 2.800 Mitarbeitern rund um den Globus ist Sonae Arauco einer der größten Holzwerkstoffproduzenten weltweit. Die Produktionskapazität beträgt rund 4.185 Millionen Kubikmeter, der Geschäftsumsatz 812 Millionen Euro. Die Produkte sind in über 75 Ländern erhältlich.Zur Sonae Arauco Deutschland zählen die deutschen Produktions- und Vertriebsstandorte in Meppen, Nettgau, Horn-Bad Meinberg, Beeskow, Kaisersesch und Eiweiler.