Digi Zeiterfassung setzt seine Blue Day-Seminarreihe am 27. Januar in Filderstadt fort. Auch diesmal sind wieder bekannte Referenten mit an Bord. Unter anderem spricht der Musiker und Extremsportler Joey Kelly über das Thema »No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel«. Außerdem stehen beim 10. Blue Day die Themen Social Media und Mitarbeitergewinnung auf dem Programm. Anmeldungen sind noch bis zum 13. Januar unter www.digi-zeiterfassung.de möglich.