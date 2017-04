Auf der Interzum präsentiert sich der Online-Dienstleister iFurn mit einer Erweiterung seines Angebots: Wurde der iFurn-Service bisher weitgehend in Verbindung mit den Imos-CAD-Systemen eingesetzt, kommen die Beschlägedaten nun auch bei Imos-Verkaufslösungen zum Einsatz. Dort können sie im Rahmen eines Kundengesprächs visualisiert werden. Ergänzend hat der Zulieferer die Möglichkeit, seine Beschläge mit multimedialen Daten zu verknüpfen. Diese können dann innerhalb der Imos-Software abgerufen werden. Videos, Montageanleitungen und Bildinformationen erleichtern so die Suche nach dem passenden Beschlag. Zudem entwickelt iFurn das Datenformat weiter und beschäftigt sich neben Einbau, Funktion und Design auch mit Animation und Kinematik: Dies ermöglicht Präsentationen mit Virtual- und Augmented-Reality-Systemen. So wird der Beschlag ein weiteres Argument im Verkauf von Möbeln und Einrichtungen. Die Zulieferer der Beschläge können dabei eine entscheidende Rolle spielen und neue Aspekte in den Verkauf von Möbeln bringen.

Der Online-Service zur Bereitstellung technischer Katalogdaten der Möbelzulieferer wird von iFurn bereits seit 2008 betrieben. Mit dem Onlinekonfigurator können passende Systeme ausgewählt und der Konstruktion hinzugefügt werden. Wählt der Konstrukteur seine Beschläge digital aus, lassen sich Relationen deutlicher erkennen. Der Konfigurator lässt sich auch in die Webseite des Zulieferers einbinden und dem jeweiligen Corporate Design anpassen. Dies ermöglicht die Konstruktion eines individuellen Korpusmöbels per Drag & Drop via Internet. Verkaufsfördernd ist dabei vor allem die Möglichkeit für den Kunden, »weiche Kriterien« wie Farbe, Gewicht oder Tragfähigkeit der Schubladen in seine Beschläge-Suche einzubeziehen.

