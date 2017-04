Der flächenbündige Möbelgriff »Yacht 2« von Kirchner aus matt vernickeltem Messing fügt sich dezent in die Kante der eingeschobenen Schiebetür ein. Damit korrespondiert in der Fläche des ausgezogenen Türblattes als Gegenstück ein Muschelgriff.www.kirchner-beschlaege.de

Der untere Treppenlauf ist als betonter Auftakt zur Betontreppe in Tanne ausgeführt. Sechs Stufen mit Podest wurden in der Güte eines Möbelstücks am Stück auf Gehrung mit der diagonal gemaserten Seite verleimt und auf eine Unterkonstruktion gesetzt. Die Geländerwandung aus lackierter MDF ist durchbrochen und erschließt den Raum unter der Treppe.

Der freistehende Küchenblock in massiver Weißtanne zeigt Hirnholz an der Stirnseite. In seiner hohen Handwerklichkeit und mit der weiß gelaugten und geölten Oberfläche setzt er einen spannenden Kontrast zur funktionalen Küchenzeile in schwarzem Tafellack mit ihren zwischen Estrich und Betondeckeeingespannten Hochschränken.

In einer raumhohen Box aus vorkonfektionierten Leichtbauelementen ist im Erdgeschoss die Toilette untergebracht, die Garderobe, ein Schuhschrank und zum Wohnbereich orientiert ein offenes Regal in Tanne. Als eingestellte Raumstrukturen sind die Boxen im Charakter große Einbaumöbel und zugleich Teil der Architektur. Weiß lackiert sowie mit Filz oder schwarzem Linoleum belegt, verschmelzen sie mit ihren raumhohen Tapetentüren mit der Umgebung oder setzen dezidiert einen Kontrapunkt.

Küchenbereich mit freistehendem Block in massiver Tanne. Küchenzeile in Tafellack mit Arbeitsplatte aus HPL-Vollkern.Der Küchenzeile zugewandt, dient die eingestellte Box auch als Weinregal

Vierteljährlich stellen wir in dds einen besonders gelungenen Innenausbau mit seinen wesentlichen konstruktiven Details vor. In dieser Ausgabe: Ein Einfamilienhaus mit offenem Grundriss, gegliedert durch eingestellte multifunktionale Boxen.

Die Küche in Tafellack verbindet als Raumkörper den Estrich mit der Betondecke. Der Rohbaucharakter setzt auch in der Treppe einen Kontrapunkt: Der Betontreppe ist als erweiterter Antritt ein kurzer Lauf aus Tannenholz vorangestellt

Wohnen im offenen Grundriss: Eingestellte Boxen, im Erdgeschoss weiß lackiert und mit Filz bezogen, integrieren hinter den raumhohen Türen die Toilette, die Garderobe, den Schuhschrank und weiteren Stauraum, dazu ein offenes Regal

Wie ein Loft auf drei Ebenen: Das Einfamilienhaus mit seiner schlichten Kubatur gliedert die offene Grundrisse mit eingestellten Boxen

Küchenbereich mit freistehendem Block in massiver Tanne. Küchenzeile in Tafellack mit Arbeitsplatte aus HPL-Vollkern.Der Küchenzeile zugewandt, dient die eingestellte Box auch als Weinregal

Vertikalschnitt: Küchenblock mit losem Brotschneidebrett und Krümelschublade. Doppel der Schubkästen mit Verschwertung aus Flachstahl und Griffprofil in eloxiertem Aluminium

Zeichnung Küchenzeile: Vertikalschnitt Griffdetail Spülmaschine

Der freistehende Küchenblock in massiver Weißtanne zeigt Hirnholz an der Stirnseite. In seiner hohen Handwerklichkeit und mit der weiß gelaugten und geölten Oberfläche setzt er einen spannenden Kontrast zur funktionalen Küchenzeile in schwarzem Tafellack mit ihren zwischen Estrich und Betondeckeeingespannten Hochschränken.

Der untere Treppenlauf ist als betonter Auftakt zur Betontreppe in Tanne ausgeführt. Sechs Stufen mit Podest wurden in der Güte eines Möbelstücks am Stück auf Gehrung mit der diagonal gemaserten Seite verleimt und auf eine Unterkonstruktion gesetzt. Die Geländerwandung aus lackierter MDF ist durchbrochen und erschließt den Raum unter der Treppe.

Frontalschnitt (links) und Vertikalschnitt: Das Pendeltürband der niederländischen Firma Fritsjurgens wurde unten tiefer als üblich eingelassen, um die Bodenluft zu minimieren

Vertikalschnitt: Treppenlauf mit Deckschicht aus Weißtanne

Die Innentüren sind mit Ausnahme zweier Standardtüren im Dachgeschoss raumhoch ausgeführt. Mit Phantombändern und verdeckten Zargen von Eber Designtüren verschmelzen sie flächenbündig mit der Wand. Durchgänge zwischen Raumzonen sind dagegen mit Pendeltüren gestaltet: Sehr ästhetische Zapfenbänder von Fritsjurgens spannen das Türblatt ohne Zarge zwischen Estrich und Betondecke. Mit funktionsbedingt umlaufender Luft wird es angrenzenden Wänden oder Volumen architektonisch nicht zugerechnet.

Horizontalschnitt: Toilettentür mit Rollenfalle und verdeckter Zarge von Eber Designtüren. Als Griff dient außen eine Lederlasche und innen eine Seilschlaufe

Um den eigenständigen Charakter der Ankleide als Raum im Raum zu erhalten, ist der Durchgang zum Elternbad als Schiebetür gestaltet, die weder offen nochgeschlossen einen Beschlag zeigt – dieser ist als doppelte Rollenführung komplett in der Ankleide untergebracht. Der Spiegel dient als ein Gegengewicht, um das geschlossene Türblatt nicht nach vorn kippen zu lassen.

Ein Blendrahmen mit Pfosten und massiven Türen aus Tanne erschließt den Raum unter der Dachschräge. Dahinter sorgen als kostengünstige Meterware Billy-Regale von Ikea für Ordnung.

Vertikalschnitt: An der Decke geführte Schiebetürzum Elternbad

Vertikalschnitt: Blendrahmen unter der Dachschräge. MassiveTüren in Tanne mit Gratleisten

Selbst das Bad ist kein Zimmer im eigentlichen Sinne – eine feste Verglasung zur Außenwand und eine Pendeltür zur Ankleide bilden die Raumhülle. Das grün lackierte, wandhängende Schubladenmöbel ist wie die Boxen vom Schreiner ausgeführt

Der flächenbündige Möbelgriff »Yacht 2« von Kirchner aus matt vernickeltem Messing fügt sich dezent in die Kante der eingeschobenen Schiebetür ein. Damit korrespondiert in der Fläche des ausgezogenen Türblattes als Gegenstück ein Muschelgriff.

