Fast 4000 Tischler und Schreiner haben im Dezember bei unserem Adventskalender auf dds-Online mitgemacht. Jeden Tag konnte ein Türchen geöffnet werden, hinter dem sich attraktive Preise im Gesamtwert von über 10 000 Euro verbargen. Die Akku-Pendelstichsäge PSC 420 von Festool geht an die Tischlerei Mario Merk in Flammersfeld. Das diamantbestückte Sägeblatt von Leuco sicherte sich die Schreinerei Knorr in Weiboldshausen. Gutscheine für Leistungen von Altendorf und Homag gehen an Ekkehard Knape, Bergisch-Gladbach bzw. Schreinerei Ehle, Deizisau. Über die Lackierpistole W-400 classic plus universal von Anest Iwata freut sich Jan Hundertmark aus Werther, über den Kreuzlinienlaser Lax 50 G von Stabila Eike Stübner aus Bissendorf. Was erleben kann Alexander Lange aus Rottweil: er darf zum Spiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, gesponsert von der Pfeiffer GmbH & Co. KG aus Asslar. Den Einsteigerkurs der Drechselstube Neckarsteinach gewinnt Oliver Hörrle aus Ludwigshafen. Die Tischlerei Herzog aus Blankenhain erhält das Rehau-Toolset für die perfekte Kantenbearbeitung. Darüber hinaus gab es attraktive VIP-Pakete für die Messe Holzhandwerk/Fensterbau in Nürnberg zu gewinnen, Freikarten für die Messe Heimtextil in Frankfurt und Gutscheine für Leistungen des Zulieferers CNC-Tischler. Last but not least sponserte die Konradin Medien GmbH mehrere Jahresabos der Magazine dds, md und MV. Allen Gewinnern viel Vergnügen und Erfolg mit Ihren Preisen! Die Redaktion