Drutex-Fensterwelten jetzt auch in Solingen

Auf 80 Quadratmetern stellt Fensterwelten in Solingen ab August Fenster- und Türsysteme sowie Aufsatz- und Vorbaurollläden aus Foto: Fensterwelten

Ende August 2019 eröffnet Fensterwelten (www.fensterwelten.com) in Nordrhein-Westfalen seine dritte Geschäftsstelle. Die neuen Verkaufsräume entstehen in Solingen, südwestlich von Wuppertal. Auf insgesamt 80 Quadratmetern Fläche werden hier ausgewählte Produkte aus dem umfangreichen Sortiment des polnischen Herstellers präsentiert und verkauft.

Der expandierende Vertriebspartner Fensterwelten – der auch in Köln vertreten ist – widmet sich seit jeher ausschließlich den Produkten von Drutex und vertreibt somit Lösungen von einem der führenden Hersteller für Fenster- und Türsysteme in Europa.

»Unser Verkaufsteam ist absolut überzeugt von den Lösungen des Herstellers und wir werden nicht müde, unseren Kunden die vielfältigen Qualitätsmerkmale der einzelnen Systeme vor Augen zu führen«, erklärt Geschäftsinhaber Miroslaw Poblocki. Gleichzeitig habe sich die Zusammenarbeit mit Drutex im Laufe der Jahre als unglaublich partnerschaftlich, unkompliziert und effektiv erwiesen. Ein ganz großer Pluspunkt sei, dass der Hersteller Fensterwelten auf seiner reichweitenstarken Website bewerbe und so direkten Kontakte zu interessierten deutschen Groß- und Einzelhandelskunden vermittle, so Poblocki weiter.

Vor Ort in Solingen können Kunden eine große Auswahl an Fenstersystemen aus PVC, Aluminium, Holz und einer Holz-Aluminium-Kombination begutachten, wobei die hellen Ladenräume ein passendes Ambiente für deren Präsentation bieten. Überdies werden in den Geschäftsräumen Aufsatz- und Vorbaurollläden ausgestellt. Besucher erhalten eine kompetente Fachberatung, die auch spezielle Farbwünsche, Sonderformen sowie individuelle Vorstellungen berücksichtigt.