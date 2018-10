BPH: 12. Kongress und 25 Jahre Verband

1.000 Chancen für Holz- und HolzAlufenster: Der BPH-Kongress im März 2019 stellt sie in den Mittelpunkt BPH

Der 12. Holz-/HolzAlufenster-Kongress am 21. und 22. März in Bad Mergentheim wird zugleich ein Geburtstagsfest. Der Bundesverband ProHolzfenster (BPH) feiert dann sein 25-jähriges Bestehen.

Der Leitkongress der Fensterbau-Branche steht unter dem Motto »Zukunft – Kongress der 1.000 Chancen«. In Vorträgen und Workshops sowie in der begleitenden Ausstellung bekommen Fensterhersteller vielfältige Anregungen, wie sie ihren Unternehmenserfolg weiter ausbauen und für die Zukunft sichern können.

»Seit 25 Jahren verstehen wir uns als anerkannter Anwalt des Holz-/Holz-Alufensters und unterstützen die Fensterbauer in ihren Aktivitäten«, so BPH-Geschäftsführer Heinz Blumenstein. »Unser Kongress ist bewusst praxisnah ausgerichtet. Er bietet den Teilnehmern eine Menge an Inspirationen für ihr Geschäft und genügend Raum zum Netzwerken und zum Austausch mit Kollegen.«

Von BIM bis Mitarbeiterförderung

Und wo es 1.000 Chancen gibt, da gibt es auch 1.000 Fragen: Wie eng ist Bildung mit dem Unternehmenserfolg verbunden? Wie gewinnt man Ausschreibungen Dank genauer Kenntnis des Vergaberechts? Was verändert BIM (Building Information Modeling) und wie werden Fensterbauer in die gesamte Prozesskette eingebunden? Auf diese und weitere Fragen versucht der Kongress Antworten zu geben.

Zu den aktuellen Themen aus der Branche und deren Umfeld referieren Arthur Zimmermann, Vorstand beim Bundesverband mittelständische Wirtschaft, VFF-Geschäftsführer Ulrich Tschorn, Dr. Odette Moarcas vom IFT Rosenheim, Dr. Angela Dageförde, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, Fensterbauer Rainer Rutsch und andere mehr.

Kongress-Mitveranstalter sind zum zweiten Mal das IFT Rosenheim und der Verband Fenster und Fassade VFF.

Das detaillierte Tagungsprogramm ist unter www.proholzfenster.de abrufbar.

