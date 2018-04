BA Waldshut stellt CAD-CAM-Schulungsmodell vor

Am 26. April stellt die Bildungsakademie Waldshut in einer Info-Veranstaltung ihr neues Schulungsmodell vor. Es wird unter dem Titel »C-Technologie im Schreinerhandwerk« ein spannender Einblick in die Möglichkeiten und Vorteile des durchgängig digitalen Workflows in der Arbeitsvorbereitung geboten. An vier Stationen können Besucher im Anschluss die digitale Produktionskette nachvollziehen, bei der vom Scan einer gebogenen Wand über CAD, CAM bis zur Produktion eine Platte erstellt wird, die genau an jene gescannte, gebogene Wand passt.

»Diese Durchgängigkeit bringt natürlich große Vorteile hinsichtlich der Genauigkeit und Schnelligkeit mit sich«, erklärt Stephan Schmidt, Schreinermeister, Gestalter im Handwerk sowie Dozent an der Bildungsakademie Waldshut, der als dortiger Projektleiter der Kooperation mit der Technischen Universität Hamburg agiert.

Wer zukünftig an der Bildungsakademie Waldshut zum Schreiner oder Schreinermeister ausgebildet wird, soll in der Lage sein diese Vorteil zu nutzen. Bereits im letzten Jahr hatte daher die Waldshuter Bildungsakademie als erster süddeutscher Partner einen Kooperationsvertrag mit dem Institut für Angewandte Bautechnik (ABT) der Technischen Universität Hamburg unterzeichnet. Dieses hat im sogenannten »Hamburger Modell« ein Schulungskonzept entwickelt, das dazu beiträgt, die Produktivität durch sinnvoll aufeinander abgestimmte technologische und strukturelle Umstellungen in Schreinerbetrieben deutlich zu steigern.

Wer an der Info-Veranstaltung am 26. April von 14 bis 18 Uhr teilnehmen möchte, wird gebeten, sich im Vorfeld bei Frau Weltin (Tel.: 07751–8753830, gabriele.weltin@hwk-konstanz.de) anzumelden.