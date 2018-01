Alukon und Schlotterer ab Mai unter einer Marke

Ab dem 1. Mai werden die Unternehmen Alukon und Schlotterer Rollcom gemeinsam unter der Marke »Alukon« am Markt agieren. Auch wenn rechtlich beide Unternehmen eigenständig bleiben und als Einzelgesellschaften an zwei Standorten geführt werden, will man in Zukunft auch räumlich näher zusammenrücken. Der Sitz von Schlotterer wird bis voraussichtlich Ende 2018 ins 18 km entfernte Haigerloch verlagert. Dort entsteht derzeit im Gewerbegebiet Lichtäcker ein neues Firmengebäude. Der Neubau wird eine erweiterte Produktions- und Lagerfläche umfassen sowie neuen Raum für Verwaltung, Produktausstellung und Schulungen bereitstellen. Diese Maßnahmen wären am jetzigen Unternehmenssitz in Bodelshausen perspektivisch nicht möglich gewesen, weshalb sich für den Aufbau eines neuen Standortes entschieden wurde. Klaus Braun verbleibt in seiner Funktion als Geschäftsführer der Alukon KG Konradsreuth und Leiter der Sonnenschutzsparte der Hörmann Gruppe. Thomas Burghardt verbleibt ebenfalls als Geschäftsführer der Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG.

Alukon und Schlotterer bilden seit 2016 die Sonnenschutzsparte der Hörmann Gruppe und werden erstmalig auf der R+T in Stuttgart gemeinsam unter der Marke Alukon vertreten sein.