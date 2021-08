Ostermann hat nicht nur sein Sortiment an Wandpaneelen mit Kunststeinwänden in antik anmutender Fliesen-, Mauer- oder Betonoptik erweitert, sondern zeigt auch gleich per Infotainment, wie die verschiedenen, auch in der Haptik kaum vom Original zu unterscheidenden Oberflächen in der Anwendung aussehen und welche Design-Varianten es gibt. Das kurzweilige Video erklärt, wie die Paneele verarbeitet werden und zeigt die einzelnen Arbeitsgänge Schritt für Schritt von der Auswahl des Dekors bis hin zur fertig gestalteten Wand.

https://youtu.be/T18-u1HYQfA oder einfach den QR-Code scannen

