Adler-Akademie: Vom Lackierer zum Meister-Lackierer

Ob im Adler-Werk in Schwaz, in den Servicestützpunkten in Deutschland oder im eigenen Betrieb; Im neuen Jahr können sich Lackierer in der Holzverarbeitung mit der Adler-Akademie wieder auf den Weg zum Meister-Lackierer machen. Statt stillsitzen und zuhören ist bei den Seminaren ausprobieren angesagt, statt Frontalvortrag angeregte Diskussion. Vorne am Pult oder in der Runde stehen echte Praxis-Experten.

Begeistern mit Beschichtungen

Zur »Masterclass in Lack und Holz« lädt der österreichische Lackhersteller im gesamten kommenden Jahr, mit einer breiten Palette an spannenden Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Holzverarbeiter: Von der Oberflächengestaltung mit modernen Beizsystemen über die natürliche Holzveredelung bis hin zu inspirierenden Effektideen ist alles dabei. Hier können Tischler und Schreiner entdecken, mit welchen kreativen Beschichtungen sie ihre Kunden begeistern können.

Für eine perfekte Oberfläche kommt es aber nicht nur auf die passenden Produkte an, sondern vor allem auch auf deren fachkundige Verarbeitung. Deshalb können die Teilnehmer des Seminars alle Tricks im Umgang mit Lackierpistole, Airlessgeräten, Düsen und Sieben erlernen. Auch für Fensterhersteller bietet Adler wieder gemeinsam mit dem deutschen Lackinstitut den Lackierer-Eignungsnachweis für die industrielle Beschichtung von Holzfenstern und Türen an.

Wieder in Präsenz

Nach der pandemiebedingten Pause freuen sich die Schulungsprofis von Adler nun wieder auf das praktische Arbeiten und den direkten Kontakt mit den Verarbeitern. »Weil es sich in der Corona-Zeit aber sehr bewährt hat, bieten wir einige Seminare zusätzlich weiterhin als kostenloses Webinar an«, verrät Mario Menghin. Auf Wunsch führen er und seine Kollegen auch Schulungen vor Ort durch. »Wir kommen für ein individuelles Oberflächen-Coaching zu Ihnen in den Betrieb und gehen auf Ihre speziellen Wünsche ein«, erklärt der Adler-Trainer.

Bei Anmeldung bis 31. Dezember 2021 ist die Seminarteilnahme für eine Person pro Betrieb kostenlos.

Mehr Branchennews…