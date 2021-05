Neue Kataloge für die Möbelfertigung von Ostermann: Praktische Helfer

Planen, gestalten, verarbeiten – passend zu den drei Arbeitsschritten beim Möbel- und Innenausbau hat Ostermann die drei Kataloge »Technische Planung«, »Kreative Gestaltung« und »Praktische Verarbeitung« aufgelegt. Der Katalog »Praktische Verarbeitung« ist vollkommen neu, der Katalog »Kreative Gestaltung« wurde neu aufgelegt.

Alles für die »Praktische Verarbeitung«

Der neue Katalog »Praktische Verarbeitung« beinhaltet die Rubriken »Kantenvielfalt« sowie »Werkstatt & Klebstoffe«. Hier finden Tischler*innen/Schreiner*innen das gesamte Kantensortiment mit allen aktuellen Farben und Dekoren. Lesenswert sind auch die Informationen zu den unterschiedlichen Kantenmaterialien, Oberflächen und Prägungen sowie zu den Lösungen für die modernen Nullfugen-Technologien. Weiterhin enthält der Katalog Produkte, die Handwerker*innen für die Montage und das Finish der Werkstücke benötigen. Hierzu zählen Leime und Reiniger ebenso wie Materialien für die Verpackung und den Transport.

Alles für die »Kreative Gestaltung«

Der zweite, neu aufgelegte Katalog »Kreative Gestaltung« enthält alle Artikel, mit denen man Möbeln eine einzigartige und individuelle Optik verleiht. Gleich zu Beginn gibt es neue Inspirationswelten, die auf die Anwendungen Küche, Büro, Schlafraum, Bad und Ladenbau einstimmen. Danach folgt eine Vielfalt an Design-Produkten. Hierzu zählen nicht nur die große Auswahl an Griffen und das erweiterte Licht-Sortiment, sondern auch zahlreiche aufmerksamkeitsstarke Oberflächen in Holz- und Steinoptik. Ein besonderer Blick lohnt sich hier auf die neuen natürlichen und nachhaltigen Roll-Oberflächen.

Die beiden Kataloge gehen Ende April in den Versand. Wer kein Exemplar erhalten hat oder zusätzliche benötigt, kann diese ab Mai über die Homepage des Unternehmens anfordern. Zeitgleich stehen alle Kataloge auch digital im Downloadbereich auf www.ostermann.eu zur Verfügung.