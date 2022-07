Mit Ästhetik zum Sieg

Spannend und emotional ging es zu bei der Preisverleihung des Bundesgestaltungswettbewerbs »Die Gute Form 2022«. Auf dem Münchener Messegelände schaffte es dieses Mal ein Nachwuchstalent aus dem Süden ganz nach oben auf das Treppchen. Mit seinem »höchst ästhetischen Sideboard Schattentat« und durch die Kombination aus herausragender handwerklicher Qualität und minimalistischer Formensprache, überzeugte Henri Gröter aus Baden-Württemberg die Jury auf ganzer Linie. Gröter, der in der Zwinz GmbH in Stuttgart ausgebildet wurde, erhielt als Gewinner ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro sowie ein Produkt aus dem Profi-Sortiment von Festool.

Auf dem zweiten Platz landete ein Gesellenstück, bei dem die Jury vor allem den Innovationsgeist unterstrich. Die Buchsäule »High-Tension« von Alexander Cedric Jungbluth zeigt eine »experimentelle Auseinandersetzung mit Material und Form«. Gelernt hat Jungbluth bei Reichenberg & Weiss in Neukirchen-Vluyn. Platz drei sicherte sich Armin Friedrichs aus Bayern, der in der Schreinerei Kreitner in Issing sein Handwerk erlernt hat. 500 Euro Preisgeld erhielt er für das spannende Design seines Fahrradmöbels.

Sonderpreise und Belobigungen gingen an David Bühler, Marcel Bader, Franca Alexa Hahn, Alexey Joёl Aghabeygi, Marc Kußat und Felicia Josephine Rabe. Außer Konkurrenz wurde abschließend der Couchtisch von Thies Hildebrandt mit über 700 Likes auf Facebook und Instagram zum Publikumsliebling gewählt. Hildebrandt erhielt für diese Ehre 250 Euro Preisgeld.