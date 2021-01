Wie Möbelhersteller und holzverarbeitende Unternehmen das Optimale aus ihrer Produktion herausholen, zeigt der virtuelle »MES Summit« von 2020 Technoligies am 10. Februar 2021. In Knowledge-, Solution- und Best Practice-Vorträgen erhalten die Teilnehmer ein umfassendes Bild zum Thema MES (Manufacturing Execution System, Fertigungsmanagementsystems). So wird Andreas Dahlmeier, verantwortlicher Mitarbeiter für die Themen Digitalisierung und Werksplanung im Bereich Consulting der IMA Schelling Group einen Gastbeitrag hinzusteuern. Zudem stellt 2020 Technologies ihre branchenspezifische MES-Lösung vor, die in jede bestehende IT- Landschaft vollständig integriert werden kann und im Kern Funktionalitäten zur Produktionsplanung, Produktionssteuerung, Produktionsnachverfolgung, Produktionsoptimierung bietet. Die Teilnahme am Event ist kostenlos.

Infos und Anmeldung unter www.2020spaces.com/de/mes-summit/