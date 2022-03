Lehnert baut Halle am Standort Fernwald

Die Lehnert GmbH, Spezialist für Trennwandsysteme und industriellen Innenausbau, investiert am Standort Fernwald in Mittelhessen knapp zwei Millionen Euro in den Bau einer Halle. Mit der Investition sollen die eigenen Fertigungsmöglichkeiten optimiert, Abläufe effizienter gestaltet und Lagerkapazitäten erweitert werden. Seit März 2021 liegt die Genehmigung für die Erweiterung vor. Der Baubeginn soll im Juni 2022 erfolgen und die geplante Fertigstellung ist auf Dezember 2022 terminiert.

Errichtet wird die Halle mit einer Größe von rund 30 x 28 m und einer umbauten Fläche von rund 840 m² in Stahlbetonbauweise. Für den Innenausbau im Gebäude sorgt das Unternehmen mithilfe der eigenen Wandsysteme selbst. Der Neubau erfolgt nach energetischen Standards (Effizienzgebäude 40 EE) und wird von der KfW mit 22,5 Prozent gefördert. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant, die gemeinsam mit der bereits in Betrieb befindlichen Anlage auf dem Bestandsgebäude insgesamt 99 kWp leistet.

Zwischen dem neuen Komplex und der Bestandshalle wird zudem ein Dach entstehen, das es ermöglicht, Lkws im Trockenen zu be- und entladen. Außerdem entstehen unter dem Dach weitere Lagerkapazitäten im Freien und zusätzliche Mitarbeiterparkplätze. Ende des Jahres sollen dann der Türenbau, der Sonderbau, das CNC-Stabbearbeitungszentrum und die Aluminium-Gehrungssäge in den Neubau umziehen.

Das 1977 gegründete Unternehmen beschäftigt insgesamt 85 Mitarbeiter und ist weltweit am Markt aktiv. Seit der Übernahme der Konoa GmbH im September 2020 hat Lehnert auch eine Niederlassung in Köln. Konoa steht für komplette Akustiklösungen.

Mehr Branchennews…