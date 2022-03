Häfele übernimmt ThingOS

Häfele hat rückwirkend zum 1. Januar 2022 die Innovationsschmiede ThingOS übernommen. Das Stuttgarter Startup arbeitet an einem Betriebssystem (Operating System = OS) für vernetzbare Objekte. Mit der Übernahme sichert sich Häfele die Technologiekompetenz für eine ganzheitliche, vernetzte Gestaltung von Räumen. Der Hersteller von Beschlägen und Beleuchtungen aus Nagold arbeitet bereits seit 2017 erfolgreich und intensiv mit ThingOS zusammen.

Unternehmensleiterin Sibylle Thierer sieht in diesem Schritt die logische Fortführung der Strategie, sich auf dem Markt für innovative Beleuchtungslösungen als Impulsgeber der Branche zu etablieren. »Die Bedeutung vernetzter Lösungen hat Häfele bereits vor Jahren erkannt und sich vom angestammten Bereich des Möbellichts zum ganzheitlichen Lichtanbieter weiterentwickelt«, kommentiert Thierer.

Als Teil der Gruppe wachsen

Das Stuttgarter Unternehmen ThingOS, entstanden als Start-up aus der Universität Stuttgart, hat mit seinem Team in nur wenigen Jahren zahlreiche Geschäftsfelder von Smart Home über Smart Building (Hotels, Restaurants) bis hin zur smarten Industrie erschlossen. »Als Teil der Häfele-Gruppe haben wir nun die Möglichkeit, mit unserer Plattform und unseren Dienstleistungen in ganz neuen Dimensionen zu wachsen«, sagt ThingOS CEO Thomas Kubitza, der gemeinsam mit seinen Co-Gründern Matthias Mögerle, Patrick Bader, Dominique Rau und Albrecht Schmidt die Erfolgsgeschichte weiterschreiben will.

Konkret sollen künftig die Häfele-Bereiche Nimbus (Licht & Akustik), ThingOS (Konnektivität) und Sphinx (elektronische Schließsysteme) zusammenwirken, um ganzheitliche Vernetzungslösungen anzubieten. Drittsysteme verschiedener Anbieter lassen sich ebenfalls über ThingOS in Konnektivitätskonzepte einbinden und steuern.

