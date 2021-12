Rehau: Drei Preise beim German Design Award

Gleich drei Preise konnte die Division Furniture Solutions von Rehau beim diesjährigen German Design Award mit nach Hause nehmen. Ausgezeichnet wurden die Edelmatt-Kollektion, die Kantenbänder »Raukantex eco« und »Raukantex evo« und das Editorial der Printbroschüre »Oberflächen«. Die drei Produkte überzeugten die Jury eines der wichtigsten deutschen Designpreise.

»Auszeichnungen wie der German Design Award sind eine gute Bestätigung und Wertschätzung für unsere neuen Themen und gleichzeitig ist das natürlich auch ein großes Lob an das jeweilige Team«, sagt Hans Peter Mehnert, Head of Product Management Furniture Systems and Components. Dass es in diesem Jahr gleich drei Gewinner in drei unterschiedlichen Bereichen gebe, zeige, dass wir mit unserer Innovationsstrategie auf dem richtigen Weg seien, so Mehnert weiter.

Einmal jährlich vergibt eine internationale Jury den vom Rat für Formgebung ins Leben gerufenen German Design Award. Der Award hat sich zum Ziel gesetzt, eine designorientierte Wirtschaft voranzubringen. Dementsprechend werden jährlich Produkte in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, die in der internationalen Designlandschaft wegweisend sind.

