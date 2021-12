Holz-/Holzalufenster: BPH verschiebt Kongress in den Mai

Der Bundesverband ProHolzfenster (BPH) verschiebt seinen ursprünglich für Mitte Februar geplanten Kongress in den Mai. Der 13. Holz-/Holzalufenster-Kongress wird nun am 19. und 20. Mai 2022 im Solarlux-Foyer in Melle stattfinden; unter dem Motto »Z wie Zukunft – Innovationen, Trends, Strategien«.

Der Verband will mit diesem Schritt Mitgliedern, Referenten und insbesondere auch den Ausstellern rechtzeitig Planungssicherheit geben. »Die aktuelle pandemische Lage ist einfach zu unsicher«, so BPH-Geschäftsführer Heinz Blumenstein. »Wir hoffen sehr, dass wir unseren Kongress mit der begleitenden Fachausstellung im späten Frühjahr in sicherer Atmosphäre durchführen können«, so Blumenstein weiter.

Digitale Themen bilden einen Schwerpunkt im Programm. Vorträge, praxisnahe Workshops und – eines der Highlights – der Betriebsrundgang bei Weltmarktführer Solarlux verbinden sich dabei zu einem interessanten und abwechslungsreichen Veranstaltungsmix.

Die Anmeldung ist unter www.proholzfenster.de möglich. Dort kann auch der Flyer mit detailliertem Programm heruntergeladen werden.

