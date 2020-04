Die studentische Unternehmensberatung Move e.V. bietet Betrieben, die Corona-bedingt in Schwierigkeiten stecken, kostenlose Unterstützung an.

Mithilfe einer umfassenden Analyse der Situation im Betrieb können in den einzelnen Bereichen passgenaue Maßnahmen entwickelt werden. Ein interdisziplinäres Team ermöglicht es, ein breites Spektrum an potenziellen Krisenherden abzudecken und innovative Lösungen zu finden. Von der Entwicklung von ‧Prozessen für die dezentrale Kommunikation über die Optimierung der Online-Präsenz bis hin zu einer Analyse der Liquiditätssituation reicht das Spektrum der angebotenen Unterstützung in Form von Pro-Bono-Projekten.

Das Angebot richtet sich ‧primär an Unternehmen im Münsterland, kann jedoch ggf. auch über die Region hinaus ausgeweitet werden.

Move ist eine studentische Unternehmensberatung, die sich auf Prozesse, Marketing & Vertrieb, IT und Strategie spezialisiert hat. Mit ihrer Expertise hat sie über 160 Projekte bei Kunden erfolgreich abgeschlossen.

Move ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen (BDSU) und wird nach Qualitätsmanagement-Richt‧linien auditiert, die an die DIN ISO-Norm angelehnt sind.

Zurzeit umfasst der Verein ‧90 studentische Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater. Kontaktaufnahme bei Interesse formlos unter corona@move-ev.de

Move e.V., 48143 Münster

https://move-ev.de/fuer-unternehmen-beratung