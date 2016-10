Zu Gast in Bayern

Rund 450 Innungsschreiner folgten der Einladung zum Baden-Württembergischen Schreinertag, der im September 2016 bei der Firma Carl Götz in Neu-Ulm stattfand.

Noch nie zuvor gab es in Baden-Württemberg einen Schreinertag auf bayerischem Boden: Geladen hatte der Landesfachverband zur Firma Carl Götz in Neu-Ulm, die einen hervorragenden Rahmen für die Veranstaltung mit insgesamt 700 Teilnehmern anbot. Bei strahlendem Spätsommerwetter bewährte sich einmal mehr der Dreiklang aus Zulieferer-Marktplatz, Vorträgen und Erfahrungsaustausch. Gemeinsam mit Ausstellern und Referenten genossen die 450 Gäste aus dem Schreinerhandwerk Frühstück, Mittagessen und Kaffee vom köstlichen Buffet. Vormittags standen in zwei Blöcken Vorträge zu hochaktuellen Themen zur Wahl: darunter etwa von Marc Wenzl, Lignum Consulting, zum Thema Handwerk/Industrie 4.0 und, nicht minder wichtig, von Prof. Dr. Wilhelm Schmid über die Kunst der Gelassenheit. Nachmittags stellten einige der 80 namhaften Zulieferer in halbstündigen Präsentationen Produkte und Dienstleistungen vor. Der Marktplatz glich einer kleinen Fachmesse – hier ließen sich die vielfältigen Handelspartner der Carl Götz GmbH einen Auftritt ebenso wenig nehmen wie Hersteller von Beschlägen und Elektrowerkzeugen. Über den ganzen Tag hinweg wurden die Stände von den Gästen gut frequentiert. Wer seinen Blick aus der Ebene in schwindelerregende Höhen wenden wollte, konnte bei einer Führung durch das Hochregallager der Firma Carl Götz Logistik und Lagerkompetenz des Unternehmens bewundern. Die Aussteller zogen ein durchweg positives Fazit, einige sagten schon ihre Teilnahme am nächsten Schreinertag zu.

Traditionell standen am späteren Nachmittag als Höhepunkt des Tages die Ehrung der Gewinner der Wettbewerbe PLW und »Gestaltete Gesellenstücke« sowie die Vergabe des Thalhofer-Innovationspreises auf dem Programm. Für den vergnüglichen Ausklang des Schreinertages sorgte schließlich Solo-Kabarettist und Liedermacher Ernst Mantel. Nicht zuletzt haben die Gäste in geselliger Runde bei Speis und Trank die Möglichkeit genutzt, sich einmal abseits des Alltags fachlich und persönlich auszutauschen.

Der Baden-Württembergische Schreinertag 2016 war ein voller Erfolg, darin waren sich alle Beteiligten einig – ein Lob an den Fachverband sowie die Firma Carl Götz mit ihrem engagierten Team! –JN

Bewegte Bilder

Dr. Klaus Heß und Maximilian Zumsteg begrüßen die Gäste zum Schreinertag in Neu-Ulm. Ein Kurzfilm steht unter dem Link https://youtu.be/b9WxmBjqjUw