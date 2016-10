VFF nimmt Kebony Clear als Fensterholz auf

Nach Southern Yellow Pine ist nun auch Kebonys Pinus Radiata von der Gütegemeinschaft Holzfenster als Fensterholz empfohlen. Es steht dem Fenstermarkt ab sofort als Produkt der Kategorie »Kebony Clear« zur Verfügung.

»Fantastisch«, sagt Per Brynildsen, Entwicklungschef bei Kebony. »Die Anforderungen in Deutschland sind sehr hoch und wir sind recht stolz darauf, dass Kebony diese erfüllen kann.« Zuvor wurden am Norwegischen Institut für Holztechnik, an der Universität Göttingen, bei SHR Holzforschung in Wageningen, bei SP in Stockholm und am Wilhelm von Thünen-Institut in Hamburg die materialtechnischen Eigenschaften akribisch unter die Lupe genommen. Das Institut für Fenstertechnik in Rosenheim unterzog dann Eckverbindungen und komplette Fenster, die von der Firma Menck in Hamburg gefertigt wurden, eingehenden Belastungstests.

Bei einer mittleren Rohdichte von 0,63 g/cm³ beträgt die Gleichgewichtsfeuchte von Kebony Clear, Pinus Radiata, bei Normklima 4,7 %. Die maximale Quellung und Schwindung quer zur Faser wird dadurch auf Werte um 2 % reduziert, so dass hier Eigenschaften erreicht werden, die mit tropischen Harthölzern vergleichbar sind. Das betrifft auch die Dauerhaftigkeit, die mit Klasse 1 angegeben wird. Die Verleimbarkeit ist gut, auch in Kombination mit anderen Hölzern. So kann zum Beispiel eine Kombikantel aus Kebony in der Außenschicht und Fichte in der Mittel- und Innenschicht gefertigt werden. Dadurch reduzieren sich die Materialkosten.

Kebony-Holz lässt sich wie Hartholz verarbeiten und Bedarf aufgrund der geringen Staub- und VOC-Emissionen auch keiner besonderen Vorkehrungen während des Sägens und Profilierens. Auch die Prüfung der Beschichtungen ergab gute Ergebnisse. Tests mit 12 Monaten Freibewitterung zeigten nach Prüfung gemäß ISO 4628 keine Schäden an den getesteten Anstrichsystemen. Bei ungeeigneten, hellen Lacken sind allerdings Farbdurchschläge möglich, weshalb Verarbeiter unbedingt die Empfehlungen des Herstellers beachten sollten.

Kebony ist auch von der Europäischen Biozidrichtlinie befreit und kann wie unbehandeltes Holz entsorgt werden (Altholzkategorie AI bzw. AII).