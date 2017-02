Kress bleibt am Stammsitz Bisingen

Der Hersteller von Elektrowerkzeugen Kress wird auch in Zukunft am Stammsitz in Bisingen produzieren, teilt das Unternehmen jetzt mit. Nach der im letzten Jahr erfolgten Insolvenz wollen die Käufer Dr. Schmidt & Collegium, Düsseldorf, das Potenzial der Marke nutzen und mit der bestehenden Produktion einen strategischen Neuanfang wagen. Dafür werde die vorhandene Produktion arrondiert und modernisiert. Kernkompetenz bleibe die Entwicklung und Fertigung von Elektrowerkzeugen in Bisingen. Erklärtes Ziel dabei sei es, auch zukünftig hochwertige Werkzeuge am Standort Deutschland herzustellen, die dem Anspruch professioneller Anwender gerecht werden.

Kress kann auf eine mehr als 85-jährige Firmengeschichte zurückblicken. In dieser Zeit hat sich die Marke die Position als Hersteller innovativer Lösungen für den anspruchsvollen Kunden erarbeitet. Vor allem mit der Konzentration auf den professionellen Anwender in den letzten Jahren sei diese Positionierung der Marke gefestigt worden, so das Unternehmen.

Das erste Feedback von Kunden und Rückmeldungen aus dem Markt zeigten eine ausgesprochen positive Resonanz auf die Fortführung des Unternehmens. Trotz der disruptiven Entwicklung in den letzten Jahren sei eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit vorhanden. Diese werde durch die Ankündigung von einigen Produktneuheiten, die bereits Marktreife haben und in den nächsten Wochen von den neuen Eigentümern präsentiert werden, noch einmal verstärkt.