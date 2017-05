Häfele eröffnet Markenwelt in Nagold

Häfele macht die Welt der Beschlagtechnik in seiner jetzt eröffneten Markenwelt am Stammsitz in Nagold live erlebbar. In dem knapp 1.000 qm großen Showroom beschäftigt sich der schwäbischer Traditionshersteller intensiv mit den großen Zukunftsfragen, unter anderem auch mit den Megatrends Micro Living und Smart Home.

Die Markenwelt teilt sich auf in Innovations- und Inspirationsbereiche, die sich um den zentralen Marktplatz gliedern. In den Inspirationsbereichen hat Häfele all das realisiert, was modernes Wohnen und Arbeiten ausmacht: die perfekt ausgestattete Mehrwertküche vom Schreiner, Stauraumlösungen für unterschiedliche Raumsituationen, den Wohn- und Arbeitsbereich mit verwandelbaren Möbel- und Designlösungen oder das Mikro-Apartment »90th Floor« vor der Skyline New Yorks, welches das zukunftsweisende Häfele Thema »Mehr Leben pro m²« eindrücklich erlebbar macht.

Im Inspirationsbereich präsentiert der Beschlägehersteller seine Eigensortimente, angefangen von Schubkastensystemen über Schiebetürbeschläge bis hin zu Free-Klappen und gibt einen Einblick in seine Kernkompetenzen Entwicklung, Produktion und Logistik sowie den 360° Objekt-Service.

Interessierte Betriebe und Innungen, die die Häfele-Markenwelt mit ihren Kunden oder Mitgliedsbetrieben besuchen möchten, können sich über die für sie zuständigen Verkaufsbüros informieren und Termine vereinbaren.