Alle Trends rund ums Fenster

Teilnehmer der Fenstertage in Rosenheim nutzen das umfassende Vortragsprogramm IFT Rosenheim

Auch Fenster, Türen und Fassaden unterliegen einem stetigen Wandel. Für Fenster bauende und montierende Betriebe heißt es daher am Ball bleiben und Trends nicht verschlafen. Die »45. Rosenheimer Fenstertage« vom 11. bis 13. Oktober bieten unter dem Motto »Zukunft meistern« ein vielfältiges Programm mit insgesamt 29 Vorträgen und einem halbtägigen Power-Workshop. In den Vorträgen wird es um schalt- oder dimmbare Verglasungen, Schimmelpilz im Fensterfalz, neue Klotzungssysteme, Baurecht und aktuelle Normen gehen. Raum und Zeit fürs persönliche Networking bleibt dabei in jedem Fall.

Alle Infos gibt’s unter www.ift-rosenheim.de