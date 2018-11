In diesem Video-Seminar ist für jeden etwas dabei. Die »kleine Ölkunde« vermittelt in der Theorie und in der Praxis das Einmaleins des Ölens, gibt Verarbeitungs-Tipps und zeigt unterschiedliche Effekte.

Der Geschäftsführer Götz Schubert erklärt einschlägige Fachbegriffe und vermittelt Wissenswertes über verschiedene Öl-Typen und deren Produktgruppen. Welche Öle empfehlen sich für das Tischler- und Schreinerhandwerk? Was ist der Unterschied zwischen High-Solids und den Medium-Solids? Wie verschieden wirken klassische Öle, Hartwachsöle und wässrige Öle? Die Anwendungstechnikerin Eva Lühning zeigt, wie die drei Öl-Typen verarbeitet werden und welche Optik sie erzeugen: von einer starken Anfeuerung bis zum Rohholz-Effekt.

Quelle: Oli-Lacke