Vernetzte Sicherheit

Die Assa-Abloy-Marke Yale bietet mit Smart Living Lösungen für die Zukunft der Haussicherheit. Einfach und schnell zu installierende Komponenten kommen ohne Verkabelung aus.

»Smarthome ist keine Zukunftsvision, sondern heute Realität. Die Endkunden erkennen die Vorzüge eines vernetzten Zuhauses für ihren Lebensstil und Komfort«, sagt Beatrice Schulze, Managerin bei Yale. Die Assa-Abloy-Marke Yale greift diesen Trend mit Smart Living auf. Das Produktsortiment aus Alarmanlagen, IP-Kameras und vernetzbaren Schließlösungen wie dem digitalen Türschloss ENTR bildet ein fein aufeinander abgestimmtes Sicherheitssystem. Alle Komponenten sind über einen zentralen Hub miteinander vernetzt und lassen sich über die Yale Smart-Living-App auch von unterwegs bedienen und überwachen. Das größte Smarthome-Alarmset SR-3200i umfasst außer dem zentralen Smart Hub bereits Tür- und Fensterkontakte sowie Bewegungsmelder mit und ohne Kamera. Es lässt sich auf 40 Komponenten erweitern und komplett über das Smartphone steuern. Um die Datensicherheit zu erhöhen, werden alle kritischen Befehle der Smart Living-App wie das Aktivieren der Alarmanlage durch ein Passwort gesichert. Die Installation des Alarmsets ist denkbar einfach: Der Smart Hub wird per LAN-Kabel an den vorhandenen WLAN-Router angeschlossen. Alle weiteren Geräte werden einfach an ihrem Standort positioniert und montiert. Bei der Inbetriebnahme verbinden sich sämtliche Smart Living-Komponenten automatisch per Funk über die Frequenz 868 MHz oder 2,4 GHz Zig Bee und können miteinander kommunizieren.

Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH

72458 Albstadt

Tel.: (07431) 123-0, Fax: -240

www.assaabloy.de