Die Smarthome-Technik hat das Potenzial, Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit in Gebäuden zu verbessern. Allerdings ist die Skepsis bei vielen Planern und Bauhandwerkern immer noch groß. Klar ist aber: Wer sich nicht mit Smarthome beschäftigt, verpasst den Einstieg in eine wichtige Zukunftstechnologie und einen neuen Markt. Die RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum unterstützt die kleinen und mittleren Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft dabei, fit zu werden für Smarthome. Der neue Leitfaden »Fit für die Zukunft – Fit für Smarthome« steht zum kostenlosen Download und zur Bestellung als Printexemplar bereit. Grundlegendes Wissen zum Thema Smarthome wurde darin in leicht verständlicher Form aufbereitet. Viele Beispiele zeigen: die Smarthome-Technologie ist »ready to use«. Eine »Smarthome-Geschäftsmodell-Kaskade« gibt dem Leser Anregungen, wie Unternehmen der Baubranche ihr Geschäftsmodell modifizieren können, um die innovative Technologie auch wirtschaftlich zu nutzen.

RKW Kompetenzzentrum e. V.

65760 Eschborn

Tel.: (06196) 495-0, Fax: -4801

www.rkw-kompetenzzentrum.de