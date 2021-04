CAD/CAM-Systeme: Nesting mit DPS

Die Software SWood von DPS und eine Nestingmaschine von Biesse sorgen bei der Schreinerei Schöffel in Budenheim für einen effizienten Workflow.

Der Kauf einer Fünfachs-Nestingmaschine war für die Schreinerei Schöffel in Budenheim bei Mainz ein wesentlicher Schritt in Richtung Zukunft. Geschäftsführer Hans Wilke hatte ein solches Bearbeitungszentrum bei einem Kollegen gesehen und schnell begriffen, dass Nesting den Arbeitsablauf im Betrieb deutlich effizienter machen würde. »Zuerst haben wir Einzelteile an der Maschinensteuerung programmiert«, erinnert sich Arbeitsvorbereiter Sven Dreger an die Anfänge. Das war jedoch sehr zeitaufwendig und man begann nach einer passenden Software zu suchen. Fündig wurde der Betrieb schließlich beim Softwarehaus DPS mit dem CAD/CAM-System SWood. SWood baut auf der 3D-Software Solidworks auf und bietet mit den Modulen »SWood Design« und »SWood CAM« eine durchgängige Prozesskette vom Entwurf bis zur Fertigung; mit Funktionen und Bibliotheken für die holzverarbeitende Industrie und das Handwerk. SWood CAM kann alle gängigen CNC-Bearbeitungszentren ansteuern. Heute hat Hans Wilke ein funktionierendes, digitales Netzwerk für fünf Arbeitsplätze einschließlich der Anbindung an das selbstentwickelte ERP-System. Er verzichtet auf einen eigenen Server und setzt auf einen kosten-günstigen NAS-Speicher, der cloudbasiert ist. Die Nestingmaschine ist ins Netzwerk integriert und bekommt sämtliche Daten von SWood. Ein Drucker erstellt für jedes Teil im Schnittplan ein Etikett, dass manuell aufgeklebt wird. Hierzu wurde kein fertiges System genommen, sondern eine Lösung in Eigenleistung programmiert. Eine Besonderheit bei Schöffel ist die Herstellung von Korpussen in Falttechnik. Die Gehrungen werden mit einem Kegelfräser angefräst, was extrem saubere Kanten erzeugt und eine perfekte Optik zur Folge hat.

DPS Software GmbH

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel.: (0711) 797310–0

www.dps-software.de