Die Schreinerei Vincent Messerich war mit dem Innenausbau des großen Sitzungssaals im 1830 erbauten »Mamer Schlass« im Luxemburg beauftragt. Der spektakuläre Konferenztisch wurde von der Industriemanufaktur Hasenkopf aus Mineralwerkstoff angefertigt.

Industriemanufaktur Hasenkopf

Das Mamer Schlass oder zu Deutsch Mamer Schloss beherbergt das Rathaus der luxemburgischen Gemeinde Mamer. Frisch restauriert, soll es nach außen historischen Charme zeigen, innen hingegen mit aktuellen Themen und Aufgaben der Gemeinde korrespondieren. So wurde der große Sitzungssaal oder »Salle du Conseil« durch das Architekturbüro Jim Clemes Associates neu gestaltet. Als Gewinner der Ausschreibung für den Innenausbau setzte die Schreinerei Vincent Messerich die Entwürfe in die Tat um: Die Vertäfelungen aus Nussbaumlamellen geben dem Raum eine gewisse Sachlichkeit und Tiefe. Mit präzisen Spaltmaßen verkleidet die Vertäfelung nicht nur die Altbauwand, sondern kaschiert auch Türen und Schränke, um ein umlaufend einheitliches Bild zu erzeugen. Maßgefertigte Möbel mit Holzfronten vervollständigen diese Optik, ebenso die abgehängte Decke mit integrierten Lichtelementen.

Kompetenz in Mineralwerkstoff

Auf Grundlage einer seit Jahren vielfach bewährten Zusammenarbeit beauftragten die Brüder Olivier und Steve Messerich die Industriemanufaktur Hasenkopf mit dem geplanten Konferenztisch: In makellosem Weiß zieht das Kernstück im »Salle du Conseil« die Aufmerksamkeit auf sich. Der U-förmige Körper aus Corian im Farbton Glacier White bietet großzügig Platz für die Mitglieder des Gemeinderats. Von innen wirkt die massive, moderne Gestalt wie aus Marmor gemeißelt und schafft eine Brücke zwischen Alt und Neu. Optik und Haptik des Materials vermitteln den Eindruck robuster Wertigkeit und werden trotz ihrer Verortung in der Gegenwart auch dem Charakter des geschichtsträchtigen Gebäudes gerecht.

Präzision ist gefragt

Außen laufen die Kanten des Tisches auf Gehrung aus und lassen das Möbel leichter erscheinen. Dabei sind die Innenecken so exakt gefertigt, dass nach der Verklebung eine haarscharfe Kontur entsteht. Für den Anschluss von Laptops, Mobiltelefonen und anderer Geräte hat Hasenkopf den Einbau von Cable Ports in der Tischplatte vorbereitet. Alle Kabel werden durch die Tischbeine zu Bodentanks geleitet und mit dem Audio- und Videosystem des Raumes verbunden. Die Stützfüße sind mit Türen versehen, um die Leitungen einfach anschließen und revisionieren zu können. Der Konferenztisch wird von Hasenkopf in mehreren Teilen gefertigt und im »Salle du Conseil« durch die Tischlerei Ropers fugenlos zu einer Einheit verklebt und abschließend verschliffen. Mit seiner Präsenz wird der Konferenztisch dem Raum architektonisch gerecht und gibt den wichtigen Entscheidungen des Gemeinderats einen angemessenen Rahmen.

Seit 1920 gilt die Leidenschaft der Schreinerei Vincent Messerich der Verarbeitung von Holz. Inzwischen in vierter Generation wird der Betrieb von Olivier und Steve Messerich geleitet. Gemeinsam mit ihren Eltern haben sie den kleinen Handwerksbetrieb zu einem hochmodernen Unternehmen mit 135 Mitarbeitern transformiert. Im Jahr 2001 bot sich die Chance für den Umzug von Oudler, Belgien, in die Industriezone Hosingen, Luxemburg. Zum Portfolio gehören auch anspruchsvolle Nachbauten von Türen für Altbauten. Individueller Innenausbau oder Möbel nach Maß werden für private und öffentliche Auftraggeber in eigener Produktion gefertigt. Seit 2014 ist die Schreinerei Vincent Messerich darüber hinaus Kunde bei Hasenkopf, wenn es um Sonderanfertigungen in Mineralwerkstoff geht. So sind über die Jahre Waschtische und Badewannen, Theken, Treppengeländer und Regale entstanden und in enger Abstimmung mit der Schreinerei realisiert worden.